США атакуют Россию на карликовых танках

Пентагон придумал "супероружие", чтобы завоевать нашу страну

Командование Вооруженных сил США окончательно разочаровалось в боевых качествах основного американского танка Abrams. Поэтому теперь Пентагон будет делать упор на легкую бронемашину, которая будет разработана к середине следующего десятилетия.



Новая машина получит название "Мобильная защищенная огневая мощь" (МЗОМ). Ее главной задачей станет поддержка пехоты во время боевых действий, поскольку Abrams с этой задачей справляется крайне плохо, сообщает "Свободная пресса".

"МЗОМ дает вам возможность уйти с дороги. Подвижность делает вас менее уязвимыми, поскольку вы можете нанести удар по противнику до того, как он подорвет вашу способность к перемещению", – рассказал о бронемашине заместитель начальника штаба G-9 Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США Рики Смит.

Он не указал конкретных характеристик машины, но заявил, что разработчики стремятся достичь оптимального баланса между огневой мощью, подвижностью и живучестью. По мнению американской стороны, МЗОМ превзойдет по всем параметрам легкий десантный танк "Спрут-СДМ", который стоит на вооружении российской армии.

МЗОМ, предположительно, будет весить в два раза больше "Спрута". Его будет сложнее подбить в бою, зато и для транспортировки придется приложить больше усилий. Наш танк при своей скромной комплекции обладает громадной огневой мощью: гладкоствольная пушка калибра 125 мм может использовать те же самые боеприпасы, что и танки Т-72 и Т-90. К тому же у "Спрута" есть ракетное оружие, и он способен плавать.

Но если даже МЗОМ и сможет одолеть "Спрут", то ей придется иметь дело с боевой машиной огневой поддержки "Терминатор". Она предназначена для уничтожения противотанковых средств противника, а также способна поражать танки, БМП и другие цели. Эта техника вооружена до зубов и не имеет аналогов в мире.

Если МЗОМ планируется использовать в одиночку, то "Спруты" и "Терминаторы" действуют в связке с танками Т-72 и Т-90. А к следующему десятилетию в распоряжении российской армии появятся и новейшие танки Т-14 "Армата". В такой ситуации на "гарантированную победу", о которой пишет издание The National Interest, рассказывая о МЗОМ, американцам рассчитывать не придется.

К тому же с появлением в российских войсках ПТРК "Корнет", который имеет уникальную дальность в 10 км и высокую бронепробиваемость, перспективному легкому американскому танку на поле боя будет очень нелегко. Учитывая сравнительно небольшую общую массу машины, на ней нельзя будет использовать динамическую защиту брони и комплекс активной защиты. МЗОМ будет значительно "проворнее" танков Abrams, но по защищенности сильно уступит им.