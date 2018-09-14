Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США атакуют Россию на карликовых танках

Фото: GLOBAL LOOK press/U.S. Department of Defense/Digital
Пентагон придумал "супероружие", чтобы завоевать нашу страну

Командование Вооруженных сил США окончательно разочаровалось в боевых качествах основного американского танка Abrams. Поэтому теперь Пентагон будет делать упор на легкую бронемашину, которая будет разработана к середине следующего десятилетия.

Новая машина получит название "Мобильная защищенная огневая мощь" (МЗОМ). Ее главной задачей станет поддержка пехоты во время боевых действий, поскольку Abrams с этой задачей справляется крайне плохо, сообщает "Свободная пресса".

По теме

"МЗОМ дает вам возможность уйти с дороги. Подвижность делает вас менее уязвимыми, поскольку вы можете нанести удар по противнику до того, как он подорвет вашу способность к перемещению", – рассказал о бронемашине заместитель начальника штаба G-9 Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США Рики Смит.

Он не указал конкретных характеристик машины, но заявил, что разработчики стремятся достичь оптимального баланса между огневой мощью, подвижностью и живучестью. По мнению американской стороны, МЗОМ превзойдет по всем параметрам легкий десантный танк "Спрут-СДМ", который стоит на вооружении российской армии.

МЗОМ, предположительно, будет весить в два раза больше "Спрута". Его будет сложнее подбить в бою, зато и для транспортировки придется приложить больше усилий. Наш танк при своей скромной комплекции обладает громадной огневой мощью: гладкоствольная пушка калибра 125 мм может использовать те же самые боеприпасы, что и танки Т-72 и Т-90. К тому же у "Спрута" есть ракетное оружие, и он способен плавать.

Но если даже МЗОМ и сможет одолеть "Спрут", то ей придется иметь дело с боевой машиной огневой поддержки "Терминатор". Она предназначена для уничтожения противотанковых средств противника, а также способна поражать танки, БМП и другие цели. Эта техника вооружена до зубов и не имеет аналогов в мире.

Если МЗОМ планируется использовать в одиночку, то "Спруты" и "Терминаторы" действуют в связке с танками Т-72 и Т-90. А к следующему десятилетию в распоряжении российской армии появятся и новейшие танки Т-14 "Армата". В такой ситуации на "гарантированную победу", о которой пишет издание The National Interest, рассказывая о МЗОМ, американцам рассчитывать не придется.

К тому же с появлением в российских войсках ПТРК "Корнет", который имеет уникальную дальность в 10 км и высокую бронепробиваемость, перспективному легкому американскому танку на поле боя будет очень нелегко. Учитывая сравнительно небольшую общую массу машины, на ней нельзя будет использовать динамическую защиту брони и комплекс активной защиты. МЗОМ будет значительно "проворнее" танков Abrams, но по защищенности сильно уступит им.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Обшивка "Союза" оказалась изрешечена дырами

Отверстия проделаны изнутри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей