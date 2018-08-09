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В Пентагоне готовят свою "Армату"

Фото: flickr.com/Mark Holloway
Россия потеснила сухопутные силы США

Десятилетняя программа модернизации российской армии, а также "расслабленность" США после победы в холодной войне 1991 г. привели к тому, что Москва создала серьезную угрозу НАТО. И если во флоте и авиации Пентагон имеет преимущество благодаря авианосцам, истребителям пятого поколения и многочисленным самолетам ДРЛО, в сухопутных войсках Россия даже вырвалась вперед.

Как утверждает начальник штаба американской армии Марк Миллей, российские танки и артиллерия вытеснили сухопутные силы Соединенных Штатов. "Нас технически переиграли и превзошли", – констатирует генерал, которого цитирует The National Interest.

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И если ранее Россия и Китай бросались вдогонку американским технологиям, то теперь зачастую получается наоборот. США беспокоят инвестиции Москвы и Пекина в новые платформы, ту же "Армату" и Type 99. Ведь пока американцы не создают новые танки, а лишь модернизируют "Абрамсы" и другие боевые машины вроде "Страйкера".

Но недавно новый заместитель министра обороны Майкл Гриффин подчеркнул необходимость развития сухопутных войск, гиперзвукового оружия, технологии искусственного интеллекта и робототехники. Это практически все то, над чем сейчас работают в России, и США теперь находятся в роли догоняющего.

В 2019 финансовом году американская армия должна получить 135 танков "Абрамс" M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3) последней модернизации 2015 года. Его американцы намерены противопоставить российской "Армате", к которой, несмотря на определенный скепсис из-за цены машины, относятся с уважением.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin PoolТанки будут производиться в городе Лайма в штате Огайо на танковом заводе, который последние годы влачил жалкое существование. Теперь, благодаря "российской агрессии", предприятие получило долгожданный заказ. Но это еще и задел на будущее. На базе "Абрамса" M1A2 третьей версии планируется создать SEPv4, который по своим техническим характеристикам, защищенности и возможностям не должен ни в чем уступать "Армате". На новый американский танк установят прицелы нового поколения, продвинутые датчики. Кроме того, машина будет лучше распознавать световые и тепловые источники приборов или техники противника. Разумеется, "Абрамс" получит самую современную активную защиту. Новая версия по плану уйдет в серию в 2020 году. Ожидается, что к этому времени и "Армата" наконец поступит в войска РФ.

Александр ИЛЬИН
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