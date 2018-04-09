Помощь из США оказалась бесполезной

В понедельник в Сеть попали снимки российских танков Т-90 в Ираке. Новенькие машины стоят в просторном ангаре, а на их фоне фотографируются иракские военные. Еще летом прошлого года ряд СМИ сообщил, что Москва собирается поставить Багдаду сотни танков Т-90. А сумма сделки перевалила за миллиард долларов.

По более скромным данным Middle East Monitor, Ирак до конца апреля получит 73 танка Т-90. Скорее всего, они и попали в объективы. К слову, это модернизированная версия машины. На иракском варианте установлены вспомогательные энергоагрегаты, которые позволяют использовать вооружение без подключения основного двигателя. Танк может вести огонь, даже когда его двигатель выведен из строя попаданием из ПТУРа. В бою это крайне важно. Кроме того, на экспортные Т-90 установили новые бортовые экраны, успешно опробованные на Т-72Б3.

Получается, что Ирак меняет "Абрамсы" на российские Т-90. Как показала война с запрещенным "Исламским государством", американские машины уже далеко не такие непобедимые, как это было во время войны в Персидском заливе. Тогда "Абрамсы" легко расправлялись со старыми советскими машинами. Но времена изменились. Теперь исламисты легко сжигают М1А1 с помощью американского же противотанкового оружия или джихадмобиля со смертником внутри.

Ирак получил от США по контракту 152 "Абрамса" на сумму $2,16 миллиарда. Теперь большинство из этих машин в потрепанном состоянии пылятся на базе 9-й бронетанковой дивизии иракской армии в Таджи. А интернет облетели кадры, как боевики подбивают из ПТУРа "Абрамс" в окрестностях Мосула.

Бытует мнение, что иракцам "Абрамс" не понравился из-за сложности управления и уязвимости. И якобы поэтому был выбран российский Т-90. Но здесь нужно сразу оговориться: Абрамсы" появились у Багдада в самый активный период боевых действий, когда ИГ захватило огромную территорию Ирака и Сирии. Бои шли ожесточенные, а иракская армия получила не новейшие модернизированные М1А2 с улучшенной броней и защитой экипажа, а старые М1А1.

Глупо говорить, что "Абрамс" плохой танк. С Т-90 его не сравнил разве что ленивый, но однозначного ответа, какая машина лучше, до сих пор нет. Да, "Абрамс" защищен композитной броней с сеткой из обедненного урана, точный состав которой до сих пор засекречен. У Т-90 хвалят комплекс активной защиты "Штора-1", который "запутывает" управляемые ракеты противника. Плюс динамическая броня. Но все это есть и у нового "Абрамса", вдобавок у американца мощнее броня. С другой стороны, Т-90 легче, быстрее, более маневренный и значительно дешевле М1А2.

"Абрамс" испытан в боях давно. Т-90 сейчас проходит обкатку в Сирии. Несколько лет назад интернет облетели видеокадры, как в "девяностый" попадает американская ракета POW. Контуженный танкист выпрыгивает из машины, а российские военные эксперты отметили плохую подготовку экипажа, который отключил "Штору-1". Но попадание ракеты машина выдержала.

Скорее всего, иракцы не захотели покупать старые "Абрамсы". А на новые у них просто не хватило денег, либо сами американцы не захотели их продавать. Поэтому Багдад остановился на вполне достойном варианте – Т-90. Спорить, какой танк лучше, занятие неблагодарное. Исход сражения на этих машинах зависит от опыта и мастерства экипажа, а с этим что в иракской, что в сирийской армии далеко не все так хорошо. Кроме того, реалии современного боя таковы, что уничтожить на ровном месте могут совершенно любой танк. Пробить из гранатомета или подорвать на мине. И не важно, есть у него обедненный уран в броне или нет.