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Лондон отказался вводить санкции за "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Соединенное Королевство пока следует в фарватере Евросоюза, а не США

Несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" строится в ущерб энергобезопасности Европы и интересам Украины, власти Великобритании, будучи в составе Европейского союза, не планируют вслед за США вводить санкции в отношении участников проекта. Об этом заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.

Так он ответил на парламентский запрос по данной тематике от члена палаты общин от фракции шотландских националистов Стюарта Макдоналда.

"Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом "Северный поток-2" и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнерам. Мы считаем, что он не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе, может нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины", – говорится в ответе министра, оказавшемся в распоряжении РИА "Новости".

Он отметил, что опасения на этот счет британских властей и послужили одной из причин, по которой Соединенное Королевство выступило в поддержку поправок в газовую директиву Старого Света, требующих, чтобы трубопровод полностью соответствовал нормам ЕС.

По его словам, пока Великобритания является членом Евросоюза, Лондон будет "придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают "Северный поток 2"".

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток". Документ накладывает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции Штатов активов граждан, имеющих отношение к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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