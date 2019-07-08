Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что "Северный поток – 2" необходим для Берлина.

По его словам, газопровод не сделает немцев зависимыми от России, а, наоборот, принесет только выгоду.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет",

- цитирует министра издание Bild.

Альтмайер отметил, что из-за отмены угля и атомной энергетики Германии потребуется "голубое" топливо в больших объемах для газотурбинных электростанций.

При этом министр подчеркнул, что приложит усилия, чтобы обеспечить транзит российского газа через Украину, передает телеканал "360".

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Магистраль пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. По ней ежегодно на европейский рынок будет поставляться до 55 млрд кубометров топлива. В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газопровод, как и предполагалось, достроят к концу 2019 года, напоминает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей