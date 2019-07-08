Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что "Северный поток – 2" необходим для Берлина.

По его словам, газопровод не сделает немцев зависимыми от России, а, наоборот, принесет только выгоду.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет",

- цитирует министра издание Bild.

Альтмайер отметил, что из-за отмены угля и атомной энергетики Германии потребуется "голубое" топливо в больших объемах для газотурбинных электростанций.

При этом министр подчеркнул, что приложит усилия, чтобы обеспечить транзит российского газа через Украину, передает телеканал "360".

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Магистраль пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. По ней ежегодно на европейский рынок будет поставляться до 55 млрд кубометров топлива. В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газопровод, как и предполагалось, достроят к концу 2019 года, напоминает URA.RU.