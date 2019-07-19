В РФ предложили несколько сценариев развития событий

Предупреждение об исходящей от "Северного потока – 2" угрозе прозвучало от нового председателя Еврокомиссии. Буквально через несколько день после назначения Урсула фон дер Ляйен развила бурную деятельность против самой обсуждаемой топливной магистрали.

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов", – заявила обладательница высшей должности в ЕС, пишет Bild.

Экс-министр обороны Германии выступила за разнообразие энергоснабжения и конкуренцию в данной сфере. Немке близка позиция западного мира, который считает российско-европейский проект политизированным, из-за него Европе угрожает энергетическое рабство. По мнению фон дер Ляйен, ЕС необходимо разработать шаги, чтобы не попасть в зависимость от РФ.

Глава Еврокомиссии считает, что Москва заслужила санкции. Это, по словам политика с медицинским прошлым, возмездие ей за "нарушение международного права". Россияне за громкие высказывания и нападки в адрес РФ причислили Урсулу фон дер Ляйен к "новому поколению политиков ЕС", назвав ее "гинекологом-милитаристом" (орфография и пунктуация сохранены).

"Эта тетя и раньше, будучи министром обороны, своих убеждений в этом вопросе не скрывала, была откровенной русофобкой, а теперь-то уж при должности – сам бог велел... ничего нового",

– написал читатель материала "ВЗГЛЯД", отметив, что слова немки так и останутся словами. Новоиспеченной главе ЕК предложили построить терминал для закупки газа у США. Тогда вопрос о зависимости от РФ пропадет, правда затея выльется в копеечку.

"А квакнется все это при первом же не пришедшем во время из Штатов газовозе, скажем, застрявшем где-нибудь в бермудском треугольнике, да еще в разгар зимы", – спрогнозировала интернет-пользовательница.

"Уже не стоит воспринимать болезненно такие высказывания евробюрократов. Для них эти русофобские мантры как молитва. Пускай боятся. Лишь бы крышу им не снесло,нам же потом опять чинить", "Эту мерзкую вздорную бабу выбрали..в мозгах... совсем ничего нет", – заключили россияне.

Фрау Ляйен избрана на пост председателя ЕК во вторник, 16 июля, напоминает "Комсомольская правда".

Ранее мы писали о том, что немцы выступили против строительства "Северного потока – 2".

