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Председателем Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ

Впервые на этом посту оказалась женщина

Урсула фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии. 

Во вторник, 16 июля, Европарламент с небольшим перевесом голосов одобрил ее кандидатуру, ранее выдвинутую на высшую должность в Евросоюзе, сообщает AFP.  

Фон дер Ляйен 60 лет, с 2013 г. по настоящее время она занимала пост министра обороны Германии. Политик родилась в Брюсселе, на протяжении многих лет она оставалась близкой соратницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Многие считали, что Урсула фон дер Ляйен вполне может стать преемницей Меркель.


Валентина МАЙОРОВА
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