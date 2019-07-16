Впервые на этом посту оказалась женщина

Урсула фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии.

Во вторник, 16 июля, Европарламент с небольшим перевесом голосов одобрил ее кандидатуру, ранее выдвинутую на высшую должность в Евросоюзе, сообщает AFP.

#BREAKING Lawmakers narrowly approve Ursula Von der Leyen as EU chief pic.twitter.com/poB1zh7gI2 — AFP news agency (@AFP) 16 июля 2019 г.

Фон дер Ляйен 60 лет, с 2013 г. по настоящее время она занимала пост министра обороны Германии. Политик родилась в Брюсселе, на протяжении многих лет она оставалась близкой соратницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Многие считали, что Урсула фон дер Ляйен вполне может стать преемницей Меркель.



