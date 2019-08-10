США ждет провал в борьбе против "Северного потока – 2"

История ничему не научила политиков Америки

Американцы пытаются любыми способами остановить строительство "Северного потока – 2". Нерешительные попытки властей напоминают провал экс-президента страны Рональда Рейгана в схожей инициативе в начале 1980-х годов. Об этом рассказал старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

В данный момент сенат США пока еще не проголосовал за введение санкций против участников строительства газопровода. При этом возведение "Северного потока – 2" не останавливается ни на день и уже к концу года планируется завершение всех работ. Издание Bloomberg напомнило, что во время эпохи Рейгана Вашингтон также пытался ограничить экспорт советского газа в Европу, но это обернулось полным провалом.

"Тогда они получили сопротивление и оказались неэффективными, и, я думаю, сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, которые, я считаю, могли бы действительно устроить бурю по эту сторону Атлантики",

– утверждает Стерн.

Накануне агентство Reuters распространило информацию, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен на 8 месяцев от ранее называемой даты, а стоимость проекта возросла на €660 млн – и все из-за капризов Дании, которая не может согласовать уже третий предложенный маршрут.

Ранее планировалось, что подача газа в Европу по новому трубопроводу начнется в конце 2019 года. Проектная стоимость "Северного потока-2" – €9,5 млрд, из которых половину вносит "Газпром", а вторую половину – европейские соинвесторы.