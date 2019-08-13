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"Северный поток-2" нанесет ущерб американо-немецким отношениям

Фото: www.globallookpress.com
Британцам рассказали про вред от российского газопровода

США давно возражали против "Северного потока-2", но сейчас они впервые могут оказать реальное влияние на строительство газопровода. На это обращает внимание издание Al-Quds Al-Arabi, выходящее в Великобритании.

Недавно комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против судов, участвующих в прокладке труб для будущих поставок газа из РФ в ФРГ. Важно, что документ подготовлен представителями Республиканской и Демократической партии в соавторстве. Это означает, что при дальнейшем голосовании в Сенате и Палате представителей проблем не возникнет, и президент Дональд Трамп поставит свою подпись под документом, который одобрили все политические силы США.

Санкции, с одной стороны, точечные, поскольку направлены против конкретных европейских компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками, их финансируют, страхуют и т.д. С другой стороны, это окажет негативное воздействие на европейский страховой и финансовый рынок, поскольку из-за опосредованных санкций европейцы будут лишены возможности взаимодействовать с американскими партнерами.

Фото: www.globallookpress.com

Более того, санкции США могут нанести значительный ущерб американо-немецким отношениям, пишет издание. В Германии даже противники строительства российского газопровода недовольны, что США пытаются им диктовать, с кем строить бизнес. А уж сторонники "Северного потока-2" убеждены, что Вашингтон просто ищет рынок сбыта для своего сланцевого газа, который для Европы оказывается дороже, чем российский трубопроводный.

Так что, несмотря на реальную угрозу со стороны США, никто из европейских партнеров не пытается убедить Россию, что ее проект может оказаться нереализованным, и вложенные в него миллиарды просто утонут в Балтийском море. Труба уложена уже на 70% маршрута, покупатели на будущие поставки имеются. Запуску "Северного потока-2" американские санкции не повредят, делается вывод в статье.

Николай ВИКТОРОВ
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