Вашингтон планирует направить все силы на поддержку Киева

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что готов сделать Украину главным приоритетом внешней политики страны.

По его словам, Вашингтон должен помочь Киеву в экономической сфере. Байден отметил, что готов увеличить количество западных инвестиций, а также обеспечить поддержку экономической независимости Незалежной, в случае запуска "Северного потока– 2". Однако политик добавил, что для этого украинцам нужно провести антикоррупционные реформы внутри страны.

Байден также планирует нарасти боеспособность ВСУ за счет поставок американского оружия, говорится на сайте Совета по международным отношениям.

"В военной сфере я бы предоставил больше американской помощи для безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена", – сказал он.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в 2020 году. Согласно опросам, у Байдена наибольшие шансы стать преемником Трампа.