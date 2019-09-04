Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить "Северный поток-2"

У американских сенаторов созрел план

Вашингтон способен ликвидировать проект "Северный поток-2" даже на его нынешнем этапе. Об этом заявил сенатор-республиканец Тэд Круз, выступая в Институте Гудзона.

По его мнению, американские законодатели должны ввести санкции против компаний, чьи суда-трубоукладчики участвуют в строительстве российского газопровода.

"На планете есть лишь пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным", – подчеркнул Круз.

По его словам, на предварительном голосовании в комитете по иностранным делам Сената США в июле 20 сенаторов поддержали эту инициативу и только двое ее отвергли, передает "Радио Свобода". Это позволило Крузу сделать вывод, что законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса. Он назвал предложенные им санкции эффективными не только из-за того, что реализация проекта "Северный поток-2" будет остановлена, но и потому что это будет ударом по Кремлю.

"Лучшее, что мы можем сделать, это лишить президента России Владимира Путина денег за его милитаризм", – подчеркнул сенатор.

О том, что у США самый большой военный бюджет в мире и что сотни их военных баз разбросаны по планете, Круз предпочел не вспоминать.

"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря. На данный момент проложено уже 76% труб.