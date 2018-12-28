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США лишились звания мирового жандарма

Фото: pixabay.com
Американская казна истощается

Соединенные Штаты не могут больше выполнять роль "мирового полицейского", поскольку страна является "банкротом с огромными необеспеченными обязательствами". И финансовых проблем у Вашингтона в ближайшем будущем лишь прибавится.

Как пишет американское издание The National Interest, если раньше США ощущали себя достаточно богатыми для того, чтобы быть планетарным жандармом, то в настоящее время их финансовое положение ослабло. Более того, ситуация в дальнейшем будет ухудшаться из-за выхода на пенсию поколения бэби-бумеров.

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По мнению автора статьи, сейчас только Россия обладает достаточным ядерным потенциалом, чтобы нанести серьезный удар по Америке. Однако у Москвы на это нет никаких стимулов, т.к. результатом будет "сокрушительное возмездие". Пекин наращивает свой военный потенциал, но направлен он на то, чтобы Вашингтон не вмешивался во внутренние дела КНР и его окрестностей.

Между тем по расходам на оборону США занимают первое место в мире – на грядущий финансовый год выделено $717 млрд (что больше суммарных расходов примерно дюжины следующих за Штатами в рейтинге государств) "на поддержание огромных армий, флотов и воздушных армад по всему миру", причем не для защиты американцев, отмечает издание. Эта махина направлена на "защиту союзников, утверждение влияния, переделку несостоявшихся обществ, диктовку поведения, продвижение ценностей и прочее".

Большая часть расходов Пентагона, подчеркивает автор, идет на проект "власть".

"Так называемый оборонный бюджет США – это цена американской агрессивной внешней политики. Быть мировым жандармом – дело затратное", – указывает NI.

Хотя американцы должны быть готовы заплатить любую цену для своей обороны, однако это не так с переделкой земного шара. Посылать американцев воевать и умирать за второстепенные задачи всегда было глупо. Даже если Америка когда-то чувствовала себя достаточно богатой, чтобы тратить свои финансовые ресурсы на подобные цели, те дни закончились, говорится в статье.

В 2018 г. дефицит бюджета США составил $779 млрд, на 114 млрд больше, чем в прошлом. И цифра эта продолжит расти. В 2019-м дефицит составит около триллиона долларов, а через девять лет и вовсе достигнет полутора триллионов. Если Конгресс не внесет существенных изменений, то к 2028 г. дефицит бюджета по отношению к ВВП составит 105%. В связи с этим автор напоминает судьбу Греции, которую постиг финансовый кризис, приведший в итоге страну к экономическим трудностям, социальным и политическим потрясениям.

По мнению автора, Вашингтону не избежать сокращения расходов. Издание призывает американское руководство забыть о старых альянсах и предлагает серьезно обсудить дальнейшую роль США на мировой арене и неизбежного компромисса между военным авантюризмом, внутренними социальными программами и частными доходами.

Издание сравнило дядю Сэма с прирожденным бродягой, покупающим себе выпивку в соседнем баре.

"Слова президента "Америка прежде всего" не подразумевают игнорирование нужд и прав других. Но необходимо признать, что главный долг американского правительства – это долг перед собственным народом. "Америка прежде всего" также означает, что война, учитывая невероятные издержки – потерянные жизни, взятые на себя риски, потраченные деньги, – это последнее средство для самых серьезных, жизненно важных целей", – заключает автор статьи.

Американский лидер Дональд Трамп во время недавнего своего стремительного визита в Ирак заявил, что США более не могут играть роль "мирового жандарма". "Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", – снова огорошил мир Трамп.

Елена УСОВА
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