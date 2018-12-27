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Трамп отказался поддерживать порядок в мире

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США выступил с громким заявлением

Соединенные Штаты больше не могут нести бремя мирового полицейского.

Об этом заявил Дональд Трамп во время своего неожиданного визита в Ирак. Президент США подчеркнул, что в Белом доме больше не желают, чтобы другие страны бесплатно пользовались американской военной помощью для собственной защиты.

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"Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", – процитировал слова президента журналист из пула Белого дома.

Неудовольствие американского лидера вызвал и тот факт, что военные США присутствуют в тех странах, о которых не всегда знают простые американцы.

Трамп и ранее делал похожие заявления, напоминает РИА "Новости". К примеру, в апреле этого года на пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он отметил, что Вашингтон в течение десятков лет поддерживал порядок в мире, однако теперь это перестает быть американским политическим приоритетом.

Дональд и Мелания Трамп накануне прилетели на военную базу Айн аль-Асад в Ираке, где встретились с американскими военнослужащими и пообщались с ними в неформальной обстановке. О своей поездке лидер США сообщил в микроблоге Twitter.


Валентина МАЙОРОВА
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