Глава Пентагона устал спорить с президентом по вопросам внешней политики

Джеймс Мэттис заявил о том, что хочет покинуть свой пост из-за расхождений во взглядах с Дональдом Трампом по стратегическим интересам страны в отношении Москвы и Пекина. Соответствующее письмо генерал уже направил лидеру США.

Глава Пентагона отметил, что власти должны быть более решительными в своих действиях, касающихся тех стран, с которыми у американцев расходятся стратегические интересы. По его мнению, Россия и Китай хотят получить "право вето" на решения других государств в различных сферах, в том числе дипломатии и безопасности.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности", – говорится в послании министра обороны США, опубликованным изданием The Hill.

Мэттис считает, что жизнь США тесно связана с альянсами, и "без демонстрации уважения союзникам" страна не может защищать себя.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала решение главы Пентагона уйти. По информации издания Washington Examiner, она заявила на пресс-конференции, что Мэттис и Трамп расходились во мнениях по ряду вопросов, но сохранили хорошие отношения. Сандрес подчеркнула, что лишь один человек является президентом и главнокомандующим, поэтому за Трампом всегда остается право принимать решения. Но он прислушивается к словам окружающих его людей.

На своей официальной странице в Twitter лидер США сообщил, что глава Пентагона сдаст свои полномочия в феврале 2019 года. Кандидатуру нового министра обороны выдвинут в ближайшее время.

Мэттис, как напоминает портал "Царьград", занимает должность главы Пентагона с января 2017 года. Он называет Россию "хищным" государством и считается "ярым противником" Владимира Путина, а также "другом Украины".