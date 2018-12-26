Соратнику Трампа грозит отставка

Президент может потерять еще одного лояльного члена своей команды

Президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью министра финансов Стивена Мнучина.

"Мнучин под прицелом", – рассказал CNN источник, знакомый с ситуацией. При этом на словах Трамп пока всячески поддерживает своего министра финансов и даже переложил ответственность за предрождественское падение американской биржи на ФРС, а не на Минфин.



Однако, по информации из Белого дома, ситуация за кулисами отличается от того, что президент выносит на публику. Отмечается, что министр финансов уехал на рождественские каникулы из Вашингтона, а вот Трамп отменил намеченное путешествие во Флориду на курорт Мар-а-Лаго и остался в Белом доме, изучая негативные новости о падающих рынках.

Источник подтвердил, что помощники Мнучина изо всех сил старались предоставить президенту США информацию, которая помогла бы выгородить их шефа, однако Трамп остался недоволен сложившейся ситуацией. Впрочем, другой источник в администрации назвал слухи об отставке министра финансов нонсенсом.

Бывший инвестиционный банкир Стивен Мнучин – в течение продолжительного времени является одним из ближайших советников Трампа. Ранее, после объявления о том, что войска США уходят из Сирии, в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис.

