Соратнику Трампа грозит отставка

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Президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью министра финансов Стивена Мнучина.
"Мнучин под прицелом", – рассказал CNN источник, знакомый с ситуацией. При этом на словах Трамп пока всячески поддерживает своего министра финансов и даже переложил ответственность за предрождественское падение американской биржи на ФРС, а не на Минфин.
Однако, по информации из Белого дома, ситуация за кулисами отличается от того, что президент выносит на публику. Отмечается, что министр финансов уехал на рождественские каникулы из Вашингтона, а вот Трамп отменил намеченное путешествие во Флориду на курорт Мар-а-Лаго и остался в Белом доме, изучая негативные новости о падающих рынках.
Источник подтвердил, что помощники Мнучина изо всех сил старались предоставить президенту США информацию, которая помогла бы выгородить их шефа, однако Трамп остался недоволен сложившейся ситуацией. Впрочем, другой источник в администрации назвал слухи об отставке министра финансов нонсенсом.
Бывший инвестиционный банкир Стивен Мнучин – в течение продолжительного времени является одним из ближайших советников Трампа. Ранее, после объявления о том, что войска США уходят из Сирии, в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис.
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