Попался очередной воздушный шпион

Самолет-разведчик посягнул на закрытую территорию в Средиземном море недалеко от САР. Там намечалась "тренировка" военных кораблей РФ. Российские офицеры готовились к стрельбам.

Запланированным мероприятием заинтересовались американцы и послали к месту, где должны были развернуться учебные действия, свой патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. По данным PlaneRadar, морской шпион с бортовым номером 168848 вылетел с сицилийской авиабазы "Сигонелла" и примерно час наматывал круги вдоль сирийского побережья. При этом пилот был в курсе, что пролетает над закрытой территорией.

В его поле зрение попали также базы ВКС РФ "Хмеймим" и материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус.

Накануне американский самолет-разведчик был обнаружен вблизи Крыма. Он был всего в 50 км от российских земель в пределах Севастополя, однако не перешел границы международного воздушного пространства.