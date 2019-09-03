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"Отравитель" Скрипалей нашел новую работу

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Один из фигурантов скандального покушения крутит баранку

Офицер ГРУ Анатолий Чепига, которого британцы считают виновным в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, переквалифицировался в таксисты. Впрочем, согласно данным одного из сервисов, в его службе работают, как минимум, два водителя с такими именами и фамилиями.

А один бывший сотрудник, уволенный в начале 2019 года, хоть и не являлся Анатолием Чепигой, но использовал данные его водительского удостоверения, которые появились в свободном доступе почти год назад. Докопаться до истины в запутанной истории очень просто, в отличие от так называемого дела Скрипаля. 

Таксисты, дабы избежать стычек с проблемными пассажирами, могут скрывать личные данные. Однако в сервисе "Фонтанке" заявили, что водительских прав для работы недостаточно, сотрудников проверяют от и до.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года и привел к международному скандалу. В Лондоне загадочное отравление приписали россиянам, сотрудникам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову, которые также числятся как Александр Мишкин и Анатолий Чепига. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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