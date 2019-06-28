Муж Терезы Мэй попал в список жен на G20

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Пока лидеры "Большой двадцатки" решают судьбы мира в японской Осаке, их прекрасные половинки встретились в древней столице Японии – Киото.
Первые леди планет во главе с Акиэ Або – супругой японского премьер-министра – позировали фотографам на ступенях храмового комплекса Тофукудзи. Интересно, что в сугубо дамскую компанию затесался джентльмен: Филип Мэй, муж британского премьера Терезы Мэй.
Программа развлечений первых леди не была объявлена журналистам, однако, на ранее прошедших встречах G20 дамы обычно совершали прогулки на пароходах и посещали концерты классической музыки, отмечает CNN.
Интересно, что Меланья Трамп в этом году не сопровождает Дональда Трампа на саммите. Вместе с американским президентом в Японию прибыли его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.
Настоящей звездой церемонии фотографирования стала Бриджит Макрон, супруга французского президента Эммануэля Макрона. Блистательная мадам Макрон надела традиционное мини-платье персикового цвета, выгодно подчеркнувшее ее стройные ножки.
Сами же мировые лидеры сфотографировались утром 28 июня – до начала всех переговоров.
A “family photo” taken with all the participants of the #G20OsakaSummit. #G20大阪サミット 参加者の集合写真（ファミリーフォト）が撮影されました。 pic.twitter.com/xaoQ7wkFHP— G20 Japan 🇯🇵 (@g20org) 28 июня 2019 г.
Тбилиси отнекивается от бумажной работы
Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю