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Муж Терезы Мэй попал в список жен на G20

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
У супругов главных политиков планеты - своя программа

Пока лидеры "Большой двадцатки" решают судьбы мира в японской Осаке, их прекрасные половинки встретились в древней столице Японии – Киото.

Первые леди планет во главе с Акиэ Або – супругой японского премьер-министра – позировали фотографам на ступенях храмового комплекса Тофукудзи. Интересно, что в сугубо дамскую компанию затесался джентльмен: Филип Мэй, муж британского премьера Терезы Мэй.

Программа развлечений первых леди не была объявлена журналистам, однако, на ранее прошедших встречах G20 дамы обычно совершали прогулки на пароходах и посещали концерты классической музыки, отмечает CNN.

Интересно, что Меланья Трамп в этом году не сопровождает Дональда Трампа на саммите. Вместе с американским президентом в Японию прибыли его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

Настоящей звездой церемонии фотографирования стала Бриджит Макрон, супруга французского президента Эммануэля Макрона. Блистательная мадам Макрон надела традиционное мини-платье персикового цвета, выгодно подчеркнувшее ее стройные ножки.

Сами же мировые лидеры сфотографировались утром 28 июня – до начала всех переговоров.

Валентина МАЙОРОВА
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