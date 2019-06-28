Глава британского правительства отказалась от налаживания отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании скорчила недовольную гримасу перед началом переговоров с российским лидером на полях саммита G20 в Осаке. Президент нашей страны, напротив, был в добром расположении и улыбался. Встреча двух политиков запечатлена на кадрах протокольной видеосъемки.



Пожав друг другу руки, Владимир Путин и Тереза Мэй сразу же удалились для переговоров с глазу на глаз. Никаких заявлений для прессы перед началом переговоров они не делали.

Ролик с участием двух государственных деятелей насмешил интернет-пользователей. "Какая же она мерзкая! Путину за вредность и терпение надо молоко давать!" – пошутил один из комментаторов. "Даже с Фрекен Бок Путин деликатен", – написал другой. "Спасибо, что не плясала!" – отметил третий.

Путин с Мэй встретился.

Видно, что все друг от друга в диком восторге😏 pic.twitter.com/Fddl3eZNF4 — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 28 июня 2019 г.

После переговоров офис британского премьера сообщил о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Кроме того, политик призвала к деэскалации обстановки на Украине. Британская пресса ранее писала о том, что на переговорах в Осаке глава правительства потребует от российского президента выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери.

В Кремле в преддверии встречи президента РФ с премьер-министром Соединенного Королевства заявили о том, что она очень важна, поскольку в двусторонних отношениях накопилось много противоречий, сообщает РИА "Новости". Российская сторона будет только рада, если на встрече удастся найти возможности для налаживания сотрудничества, отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Путин и Мэй встречаются всего лишь второй раз. Первая их встреча состоялась в 2016 году. Отношения стран резко ухудшились после отравления в прошлом году в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Наша страна отвергла все обвинения.