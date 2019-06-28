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Премьер-министр Великобритании скорчила недовольную гримасу
перед началом переговоров с российским лидером на полях саммита G20 в Осаке. Президент нашей
страны, напротив, был в добром расположении и улыбался. Встреча двух политиков запечатлена
на кадрах протокольной видеосъемки.
Пожав друг другу руки, Владимир Путин и Тереза Мэй сразу же удалились для переговоров с глазу на глаз. Никаких заявлений для прессы перед началом переговоров они не делали.
Ролик с участием двух государственных деятелей насмешил интернет-пользователей. "Какая же она мерзкая! Путину за вредность и терпение надо молоко давать!" – пошутил один из комментаторов. "Даже с Фрекен Бок Путин деликатен", – написал другой. "Спасибо, что не плясала!" – отметил третий.
Путин с Мэй встретился.— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 28 июня 2019 г.
Видно, что все друг от друга в диком восторге😏 pic.twitter.com/Fddl3eZNF4
После переговоров офис британского премьера сообщил о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Кроме того, политик призвала к деэскалации обстановки на Украине. Британская пресса ранее писала о том, что на переговорах в Осаке глава правительства потребует от российского президента выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери.
В Кремле в преддверии встречи президента РФ с премьер-министром Соединенного Королевства заявили о том, что она очень важна, поскольку в двусторонних отношениях накопилось много противоречий, сообщает РИА "Новости". Российская сторона будет только рада, если на встрече удастся найти возможности для налаживания сотрудничества, отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Путин и Мэй встречаются всего лишь второй раз. Первая их встреча состоялась в 2016 году. Отношения стран резко ухудшились после отравления в прошлом году в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Наша страна отвергла все обвинения.
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