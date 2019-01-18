Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- НЛО с Нибиру напугало американцев
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
177 новости
Десятки министры Соединенного Королевства заявили главе кабмина Терезе Мэй, что могут уйти в отставку из-за Brexit.
Как сообщает The Telegraph, уволиться готовы два десятка чиновников. На такой шаг они пойдут в том случае, если членам парламента запретят попытки остановить Brexit без соглашения.
Ранее сама премьер-министр объявила, что не собирается подавать в отставку с поста главы правительства и направит все свои усилия на осуществление выхода Британии из Европейского союза.
Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"
Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь