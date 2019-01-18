Лондон погружается в острый правительственный кризис

Десятки министры Соединенного Королевства заявили главе кабмина Терезе Мэй, что могут уйти в отставку из-за Brexit.

Как сообщает The Telegraph, уволиться готовы два десятка чиновников. На такой шаг они пойдут в том случае, если членам парламента запретят попытки остановить Brexit без соглашения.

Ранее сама премьер-министр объявила, что не собирается подавать в отставку с поста главы правительства и направит все свои усилия на осуществление выхода Британии из Европейского союза.