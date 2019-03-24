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Терезе Мэй грозит отставка

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Любительнице танцев и главному автору сериала об отравлении Скрипалей подыскали замену

11 членов британского кабмина собираются попросить премьера освободить кресло. Выступить против Терезы Мэй они намерены завтра. При этом, судя по всему, замену танцующему политику уже подобрали. Кандидатуру временного лидера сейчас обсуждают.

Информацию о заговоре министров против Мэй слил политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман. О грядущей отставке премьера он рассказал накануне в своем Twitter.

"Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник. Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit",

– заявил Шипман.

Среди возможных преемников Мэй – глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Слухи о скорой отставке Мэй давно муссируются СМИ на фоне ситуации с Brexit. У британского премьера явно нет конкретного плана действий. Представители стран – членов ЕС неоднократно открыто демонстрировали ей свое презрение. Так случилось и на днях на переговорах в Брюсселе. Мэй отстранили от общего ужина. Униженная ненавистница России вынуждена была есть в одиночестве.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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