11 членов британского кабмина собираются попросить премьера освободить кресло. Выступить против Терезы Мэй они намерены завтра. При этом, судя по всему, замену танцующему политику уже подобрали. Кандидатуру временного лидера сейчас обсуждают.

Информацию о заговоре министров против Мэй слил политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман. О грядущей отставке премьера он рассказал накануне в своем Twitter.

"Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник. Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit",

– заявил Шипман.

I have spoken to 11 cabinet ministers today who want the prime minister to resign. They will confront her at cabinet on Monday