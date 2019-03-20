Лондон попросил Брюссель об отсрочке Brexit

До официального развода Великобритании с Евросоюзом осталась неделя, но до сих пор не понятно, состоится ли Brexit и на каких условиях. В среду, 20 марта, стало известно, что британский премьер Тереза Мэй направила в ЕС официальное прошение о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня.

Сообщение вызвало бурю негодования в Лондоне. Консерватор Питер Боун заявил премьеру, что сейчас она должна сделать исторический выбор: либо она будет "уважать" желания британского народа, позволив Великобритании покинуть ЕС на следующей неделе, либо "предаст" британцев, отложив Brexit.

"История будет судить вас по этому моменту", – приводит ВВС слова парламентария.

Впрочем, подобные заявления на Мэй уже не действуют. Она и так крутится, как уж на сковородке. Сначала месяцами уламывала членов ЕС подписать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения, потом столкнулась с неприятием документа на родине.

На прошлой неделе был забит гвоздь если не в Brexit, то в политическую карьеру Мэй. Парламент заблокировал выход Соединенного Королевства из ЕС на достигнутых премьером условиях, но в то же время не разрешил завершать процесс и без сделки. Таким образом, британское правительство оказалось на перепутье: или вообще забыть эту историю с Brexit, или просить Брюссель о переносе даты разрыва отношений.

Мэй пошла по второму пути, несмотря на неприятие значительной части парламентариев. Однако теперь ей предстоит договариваться об отсрочке с членами ЕС, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще раньше заявлял, что Лондон достаточно отнял у ЕС времени, чтобы вновь тянуть резину.

Жесткую негативную позицию занимают и Париж с Римом. Они настаивают, что промедление не дает их экономикам ничего хорошего, сообщает ТАСС. Вероятно, именно это лидеры Франции и Италии заявят в лицо британскому премьеру на саммите в Брюсселе уже в четверг, 21 марта.

И даже если отсрочку дадут – а по данным РИА "Новости" Юнкер допускает перенос Brexit на 23 мая, то не факт, что за это время Мэй сможет убедить парламент согласиться на условия, выработанные с ЕС. Поскольку переписывать соглашение в угоду британским законодателям члены ЕС явно не намерены.