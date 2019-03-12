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Cамым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Фото: www.globallookpress.com
Большая часть живущих в Туманном Альбионе толстосумов имеет иностранное гражданство

Михаил Фридман возглавил список миллиардеров британской столицы – состояние совладельца "Альфа Груп" оценивается в $15 миллиардов. Ранее богатейшим жителем Лондона считался другой россиянин – Леонард Блаватник.

По информации Forbes, в столице Соединенного Королевства сейчас проживают 55 миллиардеров, при этом лишь 20 из них имеют британское гражданство, остальные – понаехавшие. По данным издания, из России в Лондон приехали 4 сверхбогатых человека, в число которых вошла и Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

В российской столице, по оценкам экспертов, живет больше миллиардеров, чем в Лондоне – 71 человек. Самым богатым из них является акционер "Сибура" и "Новатэка", вледелец $24 млрд Леонид Михельсон.  

  




Валентина МАЙОРОВА
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