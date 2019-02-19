США развязали автомобильную войну с ЕС

Немецкие машины признали угрозой американской нацбезопасности

Белый дом готовится ввести пошлины на европейские автомобили. Министерство торговли США представило президенту Дональду Трампу отчет о том, как поставки импортных авто влияют на Соединенные Штаты. Доклад в открытый доступ еще не выложили, но комментарии специалистов позволили предположить, что Вашингтон уже готовится защищаться от европейского автопрома.

"Трамп дал мне слово, что сейчас не будут вводиться пошлины на автомобили. Я считаю это обещание надежным. Если он нарушит слово, тогда и мы не будем считать себя связанными обязательствами по закупкам большего количества американской сои и СПГ",

– приводит Wirtschaftswoche слова возмущенного председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Минувшим летом именно Юнкеру удалось погасить разгорающийся торговый конфликт между ЕС и США. Как оказалось, ненадолго. Европейцы уже работают над списком американских товаров, пошлинами на которые они намерены ответить за ограничения на ввоз в США автомобилей европейских марок. Электрокары Tesla в нем обязательно будут присутствовать.

Если Вашингтон пошлины введет, то серьезнее всего пострадает Германия. По данным WiWo, в 2018 г. она поставила в США только легковых автомобилей на сумму €18,6 миллиарда. Повышение цен на 25% – а именно такой размер пошлин анонсируется – отпугнет около половины их заокеанских заказчиков. И тогда немецким производителям авто придется искать новые рынки сбыта и сокращать рабочие места – быстро замены американским потребителям немцам не найти.

Осенью 2018 г. Россия, Китай, ЕС подали в суд ВТО иски на США за введение торговых пошлин на сталь и алюминий. Вашингтон предпринял ответные действия, в частности, попытался засудить РФ за курс на импортозамещение.