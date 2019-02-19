Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США развязали автомобильную войну с ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Немецкие машины признали угрозой американской нацбезопасности

Белый дом готовится ввести пошлины на европейские автомобили. Министерство торговли США представило президенту Дональду Трампу отчет о том, как поставки импортных авто влияют на Соединенные Штаты. Доклад в открытый доступ еще не выложили, но комментарии специалистов позволили предположить, что Вашингтон уже готовится защищаться от европейского автопрома.

"Трамп дал мне слово, что сейчас не будут вводиться пошлины на автомобили. Я считаю это обещание надежным. Если он нарушит слово, тогда и мы не будем считать себя связанными обязательствами по закупкам большего количества американской сои и СПГ",

 – приводит Wirtschaftswoche слова возмущенного председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Жан-Клод Юнкер. Фото: www.globallookpress.com

Минувшим летом именно Юнкеру удалось погасить разгорающийся торговый конфликт между ЕС и США. Как оказалось, ненадолго. Европейцы уже работают над списком американских товаров, пошлинами на которые они намерены ответить за ограничения на ввоз в США автомобилей европейских марок. Электрокары Tesla в нем обязательно будут присутствовать.

Если Вашингтон пошлины введет, то серьезнее всего пострадает Германия. По данным WiWo, в 2018 г. она поставила в США только легковых автомобилей на сумму €18,6 миллиарда. Повышение цен на 25% – а именно такой размер пошлин анонсируется – отпугнет около половины их заокеанских заказчиков. И тогда немецким производителям авто придется искать новые рынки сбыта и сокращать рабочие места – быстро замены американским потребителям немцам не найти.

Осенью 2018 г. Россия, Китай, ЕС подали в суд ВТО иски на США за введение торговых пошлин на сталь и алюминий. Вашингтон предпринял ответные действия, в частности, попытался засудить РФ за курс на импортозамещение.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей