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Китай пошел на уступки США

Фото: www.globallookpress.com
Обе страны остались довольны достигнутыми соглашениями

На китайско-американских переговорах по торговым спорам КНР согласилась пойти на шаги по устранению дисбаланса в торговле между двумя странами, увеличив ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов из США.

"Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", – цитирует РИА "Новости" заявление Министерства коммерции Китая.

Переговоры продолжались 2 дня. На них рассматривались вопросы экспорта и импорта, передачи технологий, защита прав на интеллектуальную собственность и ряд других проблем. Стороны также согласовали график дальнейших переговоров. 

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что, если до 1 марта Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения по торговле, против Китая будут введены новые пошлины, напоминает "МИР 24"

В 2018 г. началась настоящая торговая война между Соединенными Штатами и Китаем: обе страны несколько раз повышали таможенные пошлины на ряд товаров. На полях саммита "Большой двадцатки" в конце прошлого года Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о "перемирии".

Валентина МАЙОРОВА
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