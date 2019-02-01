Обе страны остались довольны достигнутыми соглашениями

На китайско-американских переговорах по торговым спорам КНР согласилась пойти на шаги по устранению дисбаланса в торговле между двумя странами, увеличив ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов из США.

"Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", – цитирует РИА "Новости" заявление Министерства коммерции Китая.

Переговоры продолжались 2 дня. На них рассматривались вопросы экспорта и импорта, передачи технологий, защита прав на интеллектуальную собственность и ряд других проблем. Стороны также согласовали график дальнейших переговоров.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что, если до 1 марта Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения по торговле, против Китая будут введены новые пошлины, напоминает "МИР 24".

В 2018 г. началась настоящая торговая война между Соединенными Штатами и Китаем: обе страны несколько раз повышали таможенные пошлины на ряд товаров. На полях саммита "Большой двадцатки" в конце прошлого года Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о "перемирии".