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Трампа выгонят в отставку за российский Крым

Дональд Трам. Фото: www.globallookpress.com
Если президент США ослушается Конгресс, ему грозит импичмент

Американские законодатели проголосовали за запрет признания российского статуса Крыма. Тем самым он подали однозначный сигнал главе государства о недопустимости других мнений по этому вопросу. За любое отхождение от этой линии Дональду Трампу грозят серьезные последствия вплоть до импичмента.

"Думаю, цель этой акции чисто политическая, а не правовая. Первый аспект – это как бы сигнал Трампу, что он вне согласования с конгрессом не сможет выразить позицию по Крыму. Намек на то, что Трамп по-прежнему играет "за Россию", что в свете реальных событий выглядит полным абсурдом",

– заявил журналистам член международного комитета Совета федерации Олег Морозов. Его слова приводит РИА "Новости".

Кроме того, конгрессмены пытаются показать главе Белого дома, что "крымский вопрос" – прерогатива законодателей. Иными словами, позиция по Крыму не может быть изменена иначе, чем в порядке принятия нового закона. Политической конъюнктуре этот вопрос не подвержен, а значит, ни Дональд Трамп, ни его преемник не смогут из-за возможного хорошего отношения к РФ признать результаты референдума о статусе республики.

"Наконец, третий сигнал – демонстрация непримиримости в отношении России, подчеркивание стратегического характера русофобии и политики глобального реванша", – заключил сенатор.

Фото: www.globallookpress.com

Политолог Армен Гаспарян у себя в Twitter прокомментировал инициативу американских законодателей цитатой из рассказа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Как создавался Робинзон": "Попугай – это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?"

Читатели удивились тому, что ради Крыма Конгресс принял отдельный закон: "Это чтобы случайно не признать, поддавшись минутной слабости", – предположил один из интернет-пользователей, передает "Царьград".

В самом Крыму подобные действия американских политиков не вызывают ничего, кроме улыбки. "Крым воссоединился с Россией конституционным путем, не противоречащим международному праву и уставу ООН. Крым – это территория мира и безопасности, поэтому не представляет опасность ни кому, тем паче США, поэтому не надо смешить мир", – заявил депутат Государственного совета (парламента) республики Иван Шонус.

Палата представителей Конгресса США накануне одобрила законопроект, который запрещает Белому дому призвать "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова. В тексте документа отмечается, что президент страны сможет нарушить это правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности".

Андрей ФИЛАТОВ
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