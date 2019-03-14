В России призывают Запад прекратить санкционную войну

Экономические репрессии вставляют палки в колеса прогрессу

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что странам, ведущим ограничительную перепалку, пора пойти на мировую. Москве для экономического развития необходимо расположение зарубежного рынка и дружелюбная атмосфера. Чтобы двигаться дальше и чтобы российские компании "воспринимались как эффективные", считает он, следует ослабить санкционные режимы.

"Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов", – заявил Кудрин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит на Неделе российского бизнеса. Лояльности, уверен он, можно достичь с помощью диалога с Западом.

"России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров",

– цитирует Кудрина РИА "Новости".

Напомним, под санкционный обстрел Москва попала в 2014 г. на фоне событий на Украине и "крымской весны". Страны Запада постоянно расширяют черный список. В конце прошлого года ЕС утвердил продление ограничительных мер против РФ еще на полгода. Увеличен также срок американских санкций.

