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Россияне попадают под санкции США после смерти

Фото: Утро.ру
Карательная политика против РФ достигла апогея глупости

Всего за каких-то пять лет Америка обрушила на Россию такое количество санкций, что привело к полнейшему бардаку, который и за сто лет не разгрести. Об этом заявил замглавы комитета СовФеда по международным делам Владимир Джабаров.

В США нехотя признают, что неуемная политика Вашингтона заставить Москву подчиниться с помощью ограничительных мер дошла до абсурда. По словам собеседников "Известий" из американских дипломатических и политических кругов, из эффективного способа давления санкции стали неуправляемым инструментом в руках враждующих элит страны. Дошло до того, что под санкциями находятся "мертвые души".

"Некоторые люди, против которых были введены американские санкции, уже ушли из жизни, а их ограничения все еще действуют. Я знаю члена Совфеда, который уже умер, но продолжает числиться в санкционных списках США. Были и крупные военные, которые, к сожалению, тоже ушли из жизни, но санкции действуют против мертвых",

– рассказал Джабаров РИА ФАН.

Бывает и так, что одно и то же физическое или юридическое лицо попадает сразу под несколько санкций, что тоже добавляет путаницы.


Бредовость ситуации понимают и сами американцы. Некоторые из них даже шутят, что скоро американцам понадобится отдельное министерство для того, чтобы привести в порядок тот хаос, который породило большое количество рестрикционных мер. По мнению Джабарова, на чистку "авгиевых конюшен" понадобится целая вечность.

"Им придется разгребать завалы, которые они сами нагромоздили. И займет это не десятилетия, а даже столетия", – сказал он.

Однако пока американский истеблишмент не готов к такому повороту. Максимум, чего можно ожидать в ближайшем будущем, так это замедления санкционного навала, отметили в политических кругах в Вашингтоне. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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