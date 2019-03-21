Рестрикции, введенные Незалежной, лишь улучшат развитие полуострова

Ограничительные меры против России со стороны Киева – это мелочь, которая никак не повлияет на жизнь региона. Как рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, пока Запад, а теперь и Украина накладывают санкции на нашу страну, Крым только становится лучше.

Так, например, несмотря на рестрикции, на полуострове строится мост через Керченский пролив. Недавно там начали работать две новые мощные ТЭС, которые облегчат жизнь местному населению, устранив перебои в подаче электроэнергии.

"Нам от их санкций ни холодно ни жарко. Есть хорошая басня Крылова "Слон и Моська". Вот и эти санкции вызывают лишь смех, словно Моська лает на слона",

– цитирует Фикса агентство РИА Новости.

Он добавил, что чем больше вводится ограничительных мер, тем популярнее Крым становится у туристов и иностранных делегаций. При этом экономика и инфраструктура продолжают совершенствоваться.

Ранее Петр Порошенко ввел санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, которые участвовали в строительстве Крымского моста, конфликту в Керченском проливе и проведению выборов в Донбассе.