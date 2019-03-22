В Осло заговорили об отмене антироссийских санкций

Правительство Норвегии выбрало неправильный путь в отношениях с Россией. Об этом заявил официальный представитель норвежской Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы усиливать раскол между Москвой и западным миром, лучше обратить внимание на общие проблемы:

"Нам следует больше беспокоиться не о России, а о других силах, например, о Китае и распространении фундаменталистского ислама. С этими проблемами сталкиваются и Запад, и Россия. Россия могла бы быть хорошим союзником".

Тюбринг-Йедде напомнил, что санкции против России были введены из-за присоединения к ней Крыма, передает TV2. Но это произошло в тот момент, когда Украина заговорила о членстве в НАТО. А в этом случае Россия лишилась бы военно-морской базы на Черном море.

"С точки зрения реальной политики можно понять, почему Россия так поступила", – указал он.

Представитель Прогрессивной партии призвал Осло пересмотреть свое отношение к событиям 2014 года и инициировать переговоры с союзниками о том, чтобы начать снимать санкции с России.

Впрочем, у политических оппонентов норвежской Партии прогресса – Консервативной партии – противоположная точка зрения на проблему. Они настаивают, что санкции ЕС должны сохраняться до тех пор, пока Москва не откажется от Крыма, а сотрудничать с Россией следует только по исключительным вопросам.

"Россия представляет собой самую большую угрозу для соседних стран, включая Норвегию", – настаивает официальный представитель Консервативной партии Микаэль Тецшнер.

Ранее военное руководство Норвегии обвинило Россию в "электронном харрасменте".