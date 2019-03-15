Об усилении ограничительных мер заявили в министерстве финансов

Речь идет о санкциях по Украине. О расширении их списка сообщили в американском минфине.

Ограничительные меры ввели против шести физических лиц и восьми компаний, среди них – и крымские, которые "связаны с украинским кризисом", говорится на официальном сайте. В черном списке оказался и замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.

"Соединенные Штаты и трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась без контроля",

– отмечается в пресс-релизе министерства.



Ранее Евросоюз продлил еще на полгода санкции в отношении восьми россиян, причастных, по мнению Брюсселя, к Керченскому конфликту.