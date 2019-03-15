Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США ужесточили антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com
Об усилении ограничительных мер заявили в министерстве финансов

Речь идет о санкциях по Украине. О расширении их списка сообщили в американском минфине.

Ограничительные меры ввели против шести физических лиц и восьми компаний, среди них – и крымские, которые "связаны с украинским кризисом", говорится на официальном сайте. В черном списке оказался и замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.

"Соединенные Штаты и трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась без контроля",

– отмечается в пресс-релизе министерства. 

Ранее Евросоюз продлил еще на полгода санкции в отношении восьми россиян, причастных, по мнению Брюсселя, к Керченскому конфликту.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей