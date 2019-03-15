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Речь идет о санкциях по Украине. О расширении их списка сообщили в американском минфине.
Ограничительные меры ввели против шести физических лиц и восьми компаний, среди них – и крымские, которые "связаны с украинским кризисом", говорится на официальном сайте. В черном списке оказался и замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.
"Соединенные Штаты и трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась без контроля",
– отмечается в пресс-релизе министерства.
Ранее Евросоюз продлил еще на полгода санкции в отношении восьми россиян, причастных, по мнению Брюсселя, к Керченскому конфликту.
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