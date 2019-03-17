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Европейский союз пригрозил России новым наказанием из-за Крыма

Фото: www.globallookpress.com
В честь пятилетия референдума дипломаты напомнили, что не признают его итогов

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини распространила заявление о том, что ЕС до сих пор считает, что Крым принадлежит Украине. По ее словам, Запад продолжит давить на Россию с помощью санкций.

"Европейский союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права",

– говорится в заявлении.

Более того, ЕС требует, чтобы государства-члены ООН рассмотрели аналогичные меры, касающиеся непризнания полуострова частью России, в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи.

Евросоюз считает, что решение крымчан войти в состав РФ – это вызов безопасности региона, который привел к напряженной ситуации в Керченском проливе и Азовском море. Дипломаты также осудили Россию за "милитаризацию полуострова" и потребовали отпустить задержанных украинских моряков.

Военных Незалежной арестовали после того, как они нарушили территориальные границы России в Керченском проливе в конце 2018-го. 

Полина ИВАНОВА
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