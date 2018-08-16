"Единая Россия" нацелена на консолидацию в Севастополе

Все проблемы должны решаться дискуссионно, призвал Турчак

К выборам-2019 единороссы Севастополя должны подойти консолидированно. Никакие разногласия между представителями законодательной и исполнительной ветвями власти не должны сказываться на жизни города. На это особо указал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он прибыл в Севастополь в ходе рабочей поездки в республику Крым.

"Наша главная задача: чтобы партия подошла к сентябрьскому избирательному циклу 2019 года консолидировано. Любые противоречия должны быть устранены, а любые дискуссии, безусловно, должны закончиться представлением единых выработанных решений, которые послужат дальнейшему развитию города и горожан", – подчеркнул Турчак на встрече с региональными представителями ЕР и губернатором города Дмитрием Овсянниковым в четверг, 16 августа.

Со своей стороны, глава региона гарантировал, что консенсус будет достигнут.

Ранее стало известно о том, что губернатор Овсянников и члены регионального парламента не могут найти общего языка. По словам Турчака, цель его поездки – на месте разобраться в противоречиях. Очередные выборы в заксобрание Севастополя состоятся в сентябре 2019 года.

Ранее секретарь Генсовета ЕР встретился с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, секретарем регионального отделения ЕР Владимиром Константиновым и командующим Черноморским флотом Александром Моисеевым, а также возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Оценивая состояние города сегодня, Турчак отметил значительные перемены к лучшему. "Динамика развития Севастополя огромная, она выражается не только в сухих цифрах, отчетах исполнения бюджета. Я здесь был два года назад и могу сказать, что произошли поразительные изменения. Город благоустроен, город развивается, появляются новые места отдыха для горожан", – указал он.

По его мнению, в этом немалая заслуга партийных проектов, реализованных в регионе, таких как "Городская среда" и "Культура малой Родины". Новый проект ЕР под названием "Чистая страна", решение о котором было принято на последней партийной конференции, естественно, тоже затронет Севастополь, подчеркнул Турчак.