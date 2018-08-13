"Единая Россия" поддержит региональные НКО

Помощь в реализации проектов окажут авторам социально значимых инициатив

Совет сторонников "Единой России" представил новый проект – Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Он возьмет на себя взаимодействие между региональными властями и НКО при реализации инициатив социальной направленности или способствующих развитию территорий. Об этом рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, ЦПГИ также ориентирован на поддержку "патриотических проектов, новых медиа и журналистов". В зоне внимания будут и "вопросы внутреннего туризма, развитие территорий, IT, социального предпринимательства, активное долголетие граждан, диалог культур".

"Центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО", – пояснил Турчак, выступая на молодежном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.

Секретарь Генсовета ЕР напомнил, что появление ЦПГИ стало результатом внутрипартийной дискуссии, состоявшейся весной этого года. Обсуждая вопрос, как сделать партию более востребованной и полезной для граждан, единороссы на местах указали, что неплохо было бы создать механизм помощи активным гражданам, которые хотят приносить реальную и конкретную пользу окружающим. Так возникла идея ЦПГИ.

Но, как указал Турчак, это еще только концепт. Институт сторонников ЕР, на базе которого и будет работать новый проект, ждет предложений и критических замечаний от профессионалов, в том числе собравшихся в Пятигорске, призвал секретарь Генсовета. "Все предложения будут тщательно проанализированы до официального утверждения проекта на президиуме Генсовета партии. Можно сказать, что это вам наше домашнее задание", – подчеркнул он.

К призыву присоединился сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский. Он обратил внимание на то, что цели НКО, который рассчитывает на помощь ЦПГИ, "не должны противоречить ценностям партии "Единая Россия", а команда должна быть готова к самостоятельной реализации проекта не только в масштабах своего города, но и страны в целом".

Ежегодный молодежный образовательный форум "Машук" проходит в эти дни в Пятигорске уже в девятый раз. Основная задача мероприятия – профориентация юного поколения россиян, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, поддержка стартапов, развитие межрегиональных связей.