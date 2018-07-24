ЕР обучит предпринимательству

Партийцы верят в бизнесменов после 45 лет

Курс – часть большой образовательной программы. Ее автор – предпринимательская платформа "Единой России". Во втором полугодии за парты сядут бизнесмены и бизнесвумен после 45 лет, рассказал сопредседатель партийной платформы Евгений Демин.

Идея такого курса, признался партиец, появилась в процессе обсуждения совершенствования пенсионного законодательства. Обучение станет локомотивов развития предпринимательства в стране и поможет убить сразу двух зайцев: будет способствовать обеспечению трудовой занятости и активности людей зрелого возраста, а также бороться с бедностью.

Демин подчеркнул, что платформа реализует еще три ключевых проекта. "Первый из них – "Академия молодых предпринимателей", второй – "Стань предпринимателем", третий – "Экспортный акселератор", направлен на развитие несырьевого экспорта", – пояснил он.

При этом "Академия", состоящая из нескольких этапов, будет реализована параллельно с "Опорой России". "На первом этапе порядка 30 тысяч учащихся старших классов пройдут заочное тестирование на знание основ предпринимательской деятельности и будут участвовать в Олимпиаде. Затем действующие предприниматели в рамках дистанционных образовательных модулей расскажут участникам об основах создания и ведения бизнеса. Порядка 450 человек пройдут в очный финал, где им предстоит разработать и защитить собственный бизнес-проект, который оценят члены жюри из числа успешных предпринимателей", – сообщил единоросс.

Победители отправятся в лагере "Орленок", где будет сформирована тематическая смена. Там все, кому за 45, будут изучать аспекты начала предпринимательской деятельности в игровых формах с помощью бизнес-симуляторов. К их услугам будут успешные менторы-наставники.

"Стань предпринимателем" воплощается в жизнь вместе с межрегиональной общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Новая Формация". Аудитория проекта – молодежь от 18 до 35 лет. Его цель – повышение эффективности внедрения и реализации предпринимательских проектов со всех регионов России.

Первый этап проекта объединит более тысячи начинающих бизнесменов, которым будет доступен цикл курсов по предпринимательству "Лучшее образование для каждого". После обучения им выдадут сертификат. А "отличники" смогут разместить свой проект в "Банк идей". Это площадка, где можно найти партнеров и компаньонов.

Всего 50 человек пройдут дальше. Для них разработана программа профессионального наставничества "Сделай меня лучше". У ее финалистов будет шанс разместить свой проект на краудфандинговой платформе "Большая идея" и оценить спрос на свое бизнес-"детище".

Среди участников "Экспортного акселератора" активные представители малого и среднего бизнеса, кто готов осваивать новые рубежи. По типовой эффективной модели, отработанной на первом проекте, в который вовлечены 15 компаний, всех новаторов проведут на внешний рынок.

"Действующие эксперты расскажут участникам проекта о том, как выбирать страну для развития, оценивать перспективы своего продукта и составлять маркетинговый план, как с точки зрения юридических документов открывать представительство, регистрировать торговые марки, нанимать сотрудников, каким образом вести выставочную и промо-деятельность и как параллельно развивать российскую часть бизнеса и делать успешные инвестиции в новые страны", – подытожил сопредседатель партийной платформы.