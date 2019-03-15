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НАТО наращивает число военных на границе с Россией

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Американцы присылают солдат на помощь Альянсу

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов утверждает, что НАТО активно перебрасывает войска поближе к границе с Россией.

По его словам, численность войск альянса быстрого реагирования за 2 года выросла в 2 раза и составляет 40 тысяч человек. При этом усиленные батальоны, готовые немедленно атаковать, развернуты в Прибалтике, пишет газета "Красная звезда".

Попов подчеркнул, что американцы работают над программой "3 по 30". Суть заключается в готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток. Кроме того, Вашингтон перебрасывает войска в Европу для создания крупных группировок в непосредственной близости от России.

Фото: flickr.com/DVIDSHUB

"В целях эффективного руководства силами на "восточном фланге" Североатлантического альянса дополнительно к уже имеющимся двум штабам многонациональных дивизий "Северо-Восток" в Польше и "Юго-Восток" в Румынии реализуется решение о формировании штаба многонациональной дивизии "Север" на базе управления Датской мотопехотной дивизии",

– добавил Попов.

По его словам, Россия готова к неожиданному удару НАТО и сможет успешно его отразить.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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