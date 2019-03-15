Россия "загнала в угол" самолеты НАТО над Балтикой

Видеоролики перехватов стали инструментом политики

Россия специально публикует видео перехватов американских самолетов над Балтикой, чтобы показать враждебные намерения НАТО. До 2014 г. ВКС РФ даже не думали заострять внимание на своих рутинных обязанностях, но с возрождением холодной войны все изменилось.

К таким выводам пришли авторы журнала Тhe National Interest, проанализировав сразу несколько видео перехватов, выложенных за последнее время. А поводом стал ролик Минобороны от 6 марта, на котором Су-27 садится на хвост американскому разведчику RC-135.

Похожий эпизод произошел в 2015 г., когда другой Су-27 перехватил RC-135U рядом с Калининградом. Тогда в Минобороны заявили, что самолет ВВС США летел с выключенным траспондером, поэтому его было необходимо идентифицировать.

Из-за возрождения новой холодной войны страны НАТО и Россия начали заострять внимание общественности на банальном сопровождении самолетов, чтобы показать это несведущей публике, как проявление агрессии. Периодически об "опасных" полетах российских истребителей у границ прибалтийских государств сообщают военные ведомства Латвии, Литвы и европейских государств. На самом деле имеют место обычные плановые полеты без нарушения чьего-либо воздушного пространства.

Несколько по-другому обстоят дела в небе над акваторией Черного моря. Крым – очень болезненный вопрос, и США, благодаря своему стратегическому RQ-4 и его продвинутому оборудованию фактически могут беспрепятственно шпионить за российскими военными. Поэтому приближение к границам РФ как в воздухе, так и по морю пресекается достаточно строго.



Так, в ноябре прошлого года Су-27 пролетел прямо перед EP-3 Aries, что вызвало турбулентность. В США тогда заявили о "небезопасных действиях" российского пилота.