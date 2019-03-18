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НАТО сделала предложение России по Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Альянсу не нравится усиление мощи РФ в Черноморском регионе

В Совете НАТО обратились к Москве с просьбой просто так взять и вернуть Крым Украине. Соответствующее заявление распространили в штаб-квартире организации в связи с пятилетием нахождения полуострова в составе России.

"Крым – это территория Украины… Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине",

– говорится в документе.

Альянс никогда не признает Крым российским, подчеркивается в заявлении. Помимо традиционных обвинений в нарушении целостности Незалежной и попрании международных правовых норм, Москву также укорили в наращивании сил в Черноморье, передает РИА "Новости".

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе", – заявили в Совете НАТО.


Также альянс обрушился на Крымский мост, в котором рассмотрели две проблемы. Якобы переправа опять-таки нарушает "целостность" Украины и вместе с тем наносит вред украинской экономике.

Отдельного внимания удостоился и так называемый "керченский инцидент", который случился с подачи Киева в конце ноября прошлого года. Действия российских пограничников, которые задержали корабли украинских ВМС, сочли "неоправданными", пишет "Интерфакс-Украина".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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