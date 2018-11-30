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Российские истребители не пустили на Балтику

Фото:Интерпресс/ТАСС
F-16 поднялись в воздух для перехвата наших самолетов

В воздушном пространстве над Балтийским морем произошел авиационный инцидент. Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Бельгии поднялись с аэродромов навстречу группе российских истребителей Су-27. Об этом сообщается в микроблоге бельгийских ВВС.

"F-16 <…> перехватили российские реактивные истребители, которые не предоставили полетного плана. Наша (бельгийских ВВС) миссия – защитить вашу безопасность", – говорится в сообщении. Там также отмечается, что истребители дежурят в Балтийском регионе "для защиты целостности НАТО".

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Твит сопровождается черно-белой видеозаписью, которая, вероятно, была сделана с борта бельгийского истребителя.

Пролеты российской авиации вблизи границ иностранных государств всегда порождают панику у военного командования стран НАТО. Так, в мае этого года огромный переполох вызвало появление российских бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски.

В российском военном ведомстве неоднократно заявляли о том, что все полеты отечественных боевых самолетов выполнялись и выполняются исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.

При этом иностранные самолеты появляются у российских границ в разы чаще. В октябре этого года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличило разведывательную активность в Черноморском регионе и на Балтике. По его словам, с начала года самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз, напоминает РИА "Новости".

Кроме того, над Черным морем и Балтикой регулярно барражируют разведывательные беспилотники ВВС стран Североатлантического альянса.

Андрей ФИЛАТОВ
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