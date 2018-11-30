Российские истребители не пустили на Балтику

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
В воздушном пространстве над Балтийским морем произошел
авиационный инцидент. Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Бельгии поднялись с
аэродромов навстречу группе российских истребителей Су-27. Об этом сообщается в
микроблоге бельгийских ВВС.
"F-16 <…> перехватили российские реактивные истребители, которые не предоставили полетного плана. Наша (бельгийских ВВС) миссия – защитить вашу безопасность", – говорится в сообщении. Там также отмечается, что истребители дежурят в Балтийском регионе "для защиты целостности НАТО".
Твит сопровождается черно-белой видеозаписью, которая, вероятно, была сделана с борта бельгийского истребителя.
Пролеты российской авиации вблизи границ иностранных государств всегда порождают панику у военного командования стран НАТО. Так, в мае этого года огромный переполох вызвало появление российских бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски.
В российском военном ведомстве неоднократно заявляли о том, что все полеты отечественных боевых самолетов выполнялись и выполняются исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.
При этом иностранные самолеты появляются у российских границ в разы чаще. В октябре этого года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличило разведывательную активность в Черноморском регионе и на Балтике. По его словам, с начала года самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз, напоминает РИА "Новости".
Кроме того, над Черным морем и Балтикой регулярно барражируют разведывательные беспилотники ВВС стран Североатлантического альянса.
Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях
Вокруг американского президента разворачивается новый скандал