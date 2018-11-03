Американский шпион покружил у границ РФ

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Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 во время полета было в воздушном пространстве Польши. При этом он приблизился к границам Калининградской области. Об этом сообщает PlaneRadar.
По данным портала, самолет американских ВВС взлетел с авиабазы Милденхолл, которая находится в Британии.
Российская сторона ранее неоднократно указывала на подозрительный рост активности самолетов-шпионов и БПЛА у границ страны.
18:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 ноября 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США (38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14846 , взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 производит развед. полёт около границ Калининградской области🇷🇺, в воздушном пространстве Польши🇵🇱 #RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/JCaNOLlZgY
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