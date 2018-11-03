Американский шпион покружил у границ РФ

Самолет-разведчик RC-135V засекли близ Калининградской области

Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 во время полета было в воздушном пространстве Польши. При этом он приблизился к границам Калининградской области. Об этом сообщает PlaneRadar.

По данным портала, самолет американских ВВС взлетел с авиабазы Милденхолл, которая находится в Британии.

Российская сторона ранее неоднократно указывала на подозрительный рост активности самолетов-шпионов и БПЛА у границ страны.