Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американский шпион покружил у границ РФ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Самолет-разведчик RC-135V засекли близ Калининградской области

Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 во время полета было в воздушном пространстве Польши. При этом он приблизился к границам Калининградской области. Об этом сообщает PlaneRadar.

По данным портала, самолет американских ВВС взлетел с авиабазы Милденхолл, которая находится в Британии.

Российская сторона ранее неоднократно указывала на подозрительный рост активности самолетов-шпионов и БПЛА у границ страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Жених стирает следы мертвой Юлии Скрипаль

Бывший бойфренд выкинул ее из своей жизни

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей