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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала заявление, в котором потребовала вернуть Крым Украине. Глава Общественной палаты полуострова Григорий Иоффе заявил, что политику стоит пойти дальше в своих амбициях и отправиться в путешествие к центру Земли.
Тимошенко пообещала, что в случае победы на президентских выборах на Украине, вернет под контроль Киева Крым и Донбасс. А если ей не удастся это сделать, она досрочно оставит должность главы государства.
Иоффе же считает, что Тимошенко уверена в том, что провалится на голосовании, раз бросается такими громкими словами. Лидера партии "Батькивщина" ничего не останавливает, поэтому она может говорить и другие глупости.
"Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли и завоюет для Украины право владеть всеми богатствами земных глубин",
– иронично отметил Иоффе в разговоре с агентством РИА Новости.
Он добавил, что ни один психически здоровый человек не может обещать подобного. По его словам, все политики понимают, что Крым стал частью России законно.
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