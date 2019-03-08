Абсурдность действий кандидата в президенты Украины вызвала смех

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала заявление, в котором потребовала вернуть Крым Украине. Глава Общественной палаты полуострова Григорий Иоффе заявил, что политику стоит пойти дальше в своих амбициях и отправиться в путешествие к центру Земли.

Тимошенко пообещала, что в случае победы на президентских выборах на Украине, вернет под контроль Киева Крым и Донбасс. А если ей не удастся это сделать, она досрочно оставит должность главы государства.

Иоффе же считает, что Тимошенко уверена в том, что провалится на голосовании, раз бросается такими громкими словами. Лидера партии "Батькивщина" ничего не останавливает, поэтому она может говорить и другие глупости.

"Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли и завоюет для Украины право владеть всеми богатствами земных глубин",

– иронично отметил Иоффе в разговоре с агентством РИА Новости.

Он добавил, что ни один психически здоровый человек не может обещать подобного. По его словам, все политики понимают, что Крым стал частью России законно.