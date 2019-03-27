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Переброска боевой техники в Крым попала на видео

www.globallookpress.com
Подразделения ВДВ готовятся к масштабным учениям

На полуострове идет подготовка к тактическим маневрам, в которых примут участие 1,5 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также военная техника. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показано, как подразделения ВДВ погрузились на самолеты Ил-76 и большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота "Цезарь Куников" и "Азов".

"В твиндеки БДК загрузились более 30 единиц военной и специальной техники и порядка 400 десантников. Также подразделения десантно-штурмовой дивизии выполнили швартовку и погрузку 9 единиц БМД-2 и БТР-Д на самолеты Ил-76 в условиях ведения "противником" активных разведывательно-диверсионных действий",

говорится в сообщении армейской пресс-службы, которое передает телеканал "Звезда".

В ходе учений военнослужащие высадятся на незнакомый берег на территории полигона "Опук" в Крыму из самолетов ВТА и больших десантных кораблей, после чего подразделения ВДВ уничтожат лагерь подготовки "боевиков" и займут плацдарм на побережье.

После высадки десанта экипажи кораблей проведут артиллерийские стрельбы по морской и береговой цели, а также отработают противовоздушную оборону кораблей, проведя электронные пуски по реальным целям – фронтовым бомбардировщикам Су-24М.

Андрей ФИЛАТОВ
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