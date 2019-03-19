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Их там нет: бомбардировщики в Крыму оказались ошибкой

Фото: mil.ru
Ситуация с Ту-22М3 на полуострове приобретает запутанный характер

Данные о размещении дальних самолетов-бомбардировщиков Ту-22М3 и комплексов "Искандер-М" в Крыму были распространены случайно и не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Информация о том, что РФ разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3 и развернула комплексы "Искандер-М" была распространена по ошибке", – сообщили ТАСС в комитете.

 В то же время в Совфеде подтвердили, что на полуострове действительно развернуты ЗРК С-300 и С-400, а также "Бук-М2" и "Панцирь-С1", так что российская республика надежно прикрыта с воздуха. А для большего спокойствия на полуострове размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", вооруженный гиперзвуковыми противокарабельный ракетами "Яхонт" и "Оникс".

Информация о том, что Россия перебрасывает в Крым Ту-22М3 и "Искандеры" в ответ на американскую ПРО в Румынии, успела не на шутку встревожить НАТО. В организации сразу же осудили Москву за "дальнейшее наращивание военной мощи в Черноморском регионе". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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