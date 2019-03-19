Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пришла пора объясняться: Порошенко ждут в суде

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер должен будет рассказать госпоже Фемиде все-все о своих доходах

Президент Украины Петр Порошенко все-таки дожил до суда – его конкурент в предвыборной гонке Юрий Бойко требует объяснений, почему правда о богатствах главы государства упорно замалчивается в стране.

Как пишут "Украинские новости", поводом для судебных разбирательств стал 20-секундный ролик предвыборного штаба Бойко, в котором коротко и ясно описана вся суть "справедливого" президентства Порошенко.

"Президент разбогател в десятки раз, пенсионеры обеднели в два раза", – грозным тоном произносит закадровый голос.

Штаб Бойко хотел, чтобы видео показали по телевидению. И если независимые частные каналы его показали, то на государственном телевидении сказали "нет". Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась это сделать, сославшись на то, что информация о об астрономических доходах Порошенко якобы ничем не подтверждена. При этом команда Бойко ссылается на официальную декларацию Порошенко, из которой следует, что глава Незалежной заработал за прошлый год почти 200 млн грн – в 12 раз больше в сравнении с 2017 годом. В той же декларации указано, что зарплата президента составляет 28 тыс. гривен.


Бойко посчитал, что НОТУ нарушил его права как кандидата в президенты, отказав в праве размещать предвыборную агитацию. Он подал иск к НОТУ с требованием признать отказ незаконным.

Компания не пожелала подставляться и вызвала в суд Порошенко для того, чтобы объясниться по поводу своих доходов. Заседание было запланировано на 19 марта 15:00 мск в Шевченковском районном суде.

Также "Украинские новости" выяснили в Государственном управлении делами, что Порошенко способен не только зарабатывать гигантские суммы, но и тратить их. В ведомстве раскрыли расходы на содержание президента, и они впечатляющие. Непосредственно на обеспечение деятельности лидера страны в 2018 г. было потрачено 308 млн грн украинских налогоплательщиков. Кочевой образ жизни президента оказался самой затратной статьей расходов – 314 млн ушло на авиатранспорт. Еще 243 млн – на работу государственной авиакомпании "Украина", которая обслуживает государственных деятелей. На фоне таких трат "мелочи" вроде зарубежных визитов президента и организация мероприятий с его участием стоили копейки – 32 и 15 млн грн соответственно. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей