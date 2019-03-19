Украинский лидер должен будет рассказать госпоже Фемиде все-все о своих доходах

Президент Украины Петр Порошенко все-таки дожил до суда – его конкурент в предвыборной гонке Юрий Бойко требует объяснений, почему правда о богатствах главы государства упорно замалчивается в стране.

Как пишут "Украинские новости", поводом для судебных разбирательств стал 20-секундный ролик предвыборного штаба Бойко, в котором коротко и ясно описана вся суть "справедливого" президентства Порошенко.

"Президент разбогател в десятки раз, пенсионеры обеднели в два раза", – грозным тоном произносит закадровый голос.

Штаб Бойко хотел, чтобы видео показали по телевидению. И если независимые частные каналы его показали, то на государственном телевидении сказали "нет". Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась это сделать, сославшись на то, что информация о об астрономических доходах Порошенко якобы ничем не подтверждена. При этом команда Бойко ссылается на официальную декларацию Порошенко, из которой следует, что глава Незалежной заработал за прошлый год почти 200 млн грн – в 12 раз больше в сравнении с 2017 годом. В той же декларации указано, что зарплата президента составляет 28 тыс. гривен.





Бойко посчитал, что НОТУ нарушил его права как кандидата в президенты, отказав в праве размещать предвыборную агитацию. Он подал иск к НОТУ с требованием признать отказ незаконным.

Компания не пожелала подставляться и вызвала в суд Порошенко для того, чтобы объясниться по поводу своих доходов. Заседание было запланировано на 19 марта 15:00 мск в Шевченковском районном суде.

Также "Украинские новости" выяснили в Государственном управлении делами, что Порошенко способен не только зарабатывать гигантские суммы, но и тратить их. В ведомстве раскрыли расходы на содержание президента, и они впечатляющие. Непосредственно на обеспечение деятельности лидера страны в 2018 г. было потрачено 308 млн грн украинских налогоплательщиков. Кочевой образ жизни президента оказался самой затратной статьей расходов – 314 млн ушло на авиатранспорт. Еще 243 млн – на работу государственной авиакомпании "Украина", которая обслуживает государственных деятелей. На фоне таких трат "мелочи" вроде зарубежных визитов президента и организация мероприятий с его участием стоили копейки – 32 и 15 млн грн соответственно.