"Украина не жилец": позорное бегство Порошенко обсуждают в Сети

Президент Незалежной едва унес ноги от разъяренных соотечественников

Скандал вокруг хищений в оборонном секторе набирает обороты.

Националисты, которые накануне устроили акцию протеста у администрации украинского лидера, настигли его в Черкассах. Там Петр Порошенко вещал на митинге. Однако выступление окончилось провально.

Кортеж президента, который собирался под шумок улизнуть, попытались заблокировать. Один из радикалов даже успел запрыгнуть на капот одного из патрульных автомобилей. Правда, оттуда его быстро стащили, отмечает "Царьград". Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

В результате стычки с националистами пострадали 15 правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Нацполиции. Следователи завели уголовные дела по двум статьям.

Напомним, началось все утром в субботу. На площади Независимости в Киеве радикалы устроили акцию протеста, требуя наказать замешанных в коррупционном скандале. Речь идет о хищениях в госконцерне "Укроборонпром". Радикалы призывали отправить за решетку первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, которого Порошенко недавно уволили, а также его сына Игоря, который также засветился в этой нехорошей истории. Узнав, что президент отправился в Черкассы, разъяренные националисты последовали за ним.

Бегство Порошенко с митинга обсуждают в Сети. Некоторые пользователи дают неутешительные прогнозы относительно будущего Украины в целом и лидера Незалежной в частности (орфография и пунктуация сохранены).

"… Утверждаюсь в мысли, что Украина не жилец и никакие западные клизмы уже не спасут этого безнадёжного больного", "После случившегося,Порошенко решил конфетный бизнес сменить на производство памперсов,а побежал чтобы не забыть", "Вот же ж Петька до чего невезучий!.. Из Крыма так же еле ноги унёс.. Теперь и из Черкасс уже приходиться драпать.. А всё потому, что он брехун!... гыгы..." "вопрос – и после этого Петя будет править?"

– пишут комментаторы.