Злоключения главного претендента пост главы Украины набирают обороты

Кандидат в президенты Украины и лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что ему шьют уголовщину. Его обвиняют в отмывании денег через собственную студию "95 квартал". Кто за этим стоит, у него сомнений не возникает.



"Власть уже пробила дно", – кратко констатировал он в своем видеообращении на странице в Facebook.

Трудно не поверить в то, что против Зеленского ведется жесткая борьба. Буквально на днях выяснилось, что за ним вели слежку. Полицейские обнаружили на крыше киевского офиса Зеленского на Белорусской улице странную коробку, которая оказалась прослушивающим устройством. А еще Зеленский узнал, что его предвыборные билборды стали появляться в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Кто-то явно хотел, чтобы его электорат, настроенный против России, счел его кандидатурой Кремля.

Пока конкуренты пытаются уничтожить репутацию Зеленского, он и сам не прочь помочь им подсказками. Так, он упомянул некое ДТП в 2002 г. в Черниговской области, когда он, по его собственным словам, "сбил человека". Зеленский ждет, что одним уголовным делом против него власти не ограничатся и скоро повесят на него и аварию почти 20-летней давности.

Несмотря на все вышеупомянутые выпады, Зеленский спокоен как удав. Ведь украинские власти настолько бездарные, что даже такое нехитрое дело, как очернить конкурента, они провалят.

"Все, за что берется наша власть, – не работает", – заявил он.

К слову, украинская полиция пока официально не подтвердила информацию о том, что против Зеленского возбуждено уголовное дело.