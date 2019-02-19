С-400 для Индии ушли в производство

Нью-Дели купил российские ЗРК невзирая на санкции США

На предприятиях "Алмаз-Антей" началось производство зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Индия покупает у России. Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу", производственники уже приступили к выполнению контактных обязательств, которые "будут выполнены качественно и в срок".

При этом Мантуров особенно подчеркнул, что Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу санкций со стороны США, которые ввели против Китая за аналогичную покупку.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что Нью-Дели уже перечисляет авансовые платежи за пять полковых комплектов С-400. Как известно, общая сумма сделки превышает $5 млрд. Это больше, чем по китайскому и турецкому контракту, вдобавок, каждый полковой комплект обошелся Индии дороже.

Сообщалось, что расчет стороны вели в рублях и рупиях, а не в долларах, чтобы минимизировать влияние США на контракт. Но повлияло ли это на сумму сделки, неизвестно.

Американцы имеют возможность ударить по Индии мощными санкциями, однако по мнению экспертов, в Вашингтоне на это не пойдут, так как не хотят потерять индийский оборонный рынок. Ведь как известно, Нью-Дели покупает не только российские фрегаты и Т-90, но и, к примеру, американские вертолеты MH-60R и истребители F-16.