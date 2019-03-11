Комплексы "Триумф" придали Анкаре храбрости

Власти Соединенных Штатов нарушили все дипломатические нормы и правила приличия, навязывая союзникам в Европе свою волю. С таким заявлением выступил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.



"Те, кто нам не продали (зенитные ракетные комплексы) Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400. С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого",

– заявил политик. Его слова приводит ТАСС.

По словам Челика, американцы привычно придерживаются практики двойных стандартов. Почему-то их обеспокоенность по поводу приобретения российского оружия распространяется только на Турцию.

"Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", - отметил представитель Партии справедливости и развития.

На прошлой неделе Пентагон и Государственный департамент США в очередной раз повели наступление на турецкое руководство, требуя, чтобы страна отказалась от приобретения новейших зенитно-ракетных систем российского производства. Вашингтон предупредил Анкару, что она столкнется с "серьезными последствиями" в отношениях с другими странами НАТО.

По словам американских чиновников, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Турции в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

На это президент Турции Реджеп Эрдоган ответил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом" и что сделка является внутренним делом Турции, в которое США вмешиваться не имеют право. "Покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или истребителями F-35", – также подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал о том, что до конца этого года Анкара в полном объеме получит все заказанные у Москвы зенитно-ракетные комплексы "Триумф". Таким образом, все попытки Вашингтона помешать этому окончательно провалились.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре.

Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.