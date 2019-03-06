Турцию задавят санкциями за С-400

Госдеп вновь пытается запугать европейских вассалов

Вашингтон может пойти на установление ограничительных мер в отношении Турции, если Анкара приобретет у Москвы зенитно-ракетные комплексы "Триумф". С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.



По его словам, отношение Соединенных Штатов к турецко-российскому контракту не изменилось. Власти страны готовы подвести своих союзников по НАТО под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Мы дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400. Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем",

– цитирует дипломата ТАСС.

Не далее как вчера очередную попытку переубедить турок, выступая в американском сенате, высказал глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти, передает РИА "Новости".

"Хотелось бы пересмотра Турцией решения относительно данной конкретной системы вооружений, которая потенциально мешает получить многие другие системы, предлагаемые нами. Мой совет как военного – не продавать (многоцелевые истребители) F-35, не осуществлять полеты (на этих самолетах в воздушном пространстве Турции) и в целом не использовать их со странами, которые используют российские оборонные системы, в особенности системы ПВО", – отметил военный.

Ранее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал о том, что попытки американцев помешать исполнению контракта по С-400 уже не могут ни на что повлиять. По словам топ-менеджера, все поставки комплексов заказчику будут завершены до конца нынешнего года.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре.

Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot. Однако власти Турции отвергли это предложение.