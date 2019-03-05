Делегата РФ объявили шпионом

Британский сценарий пользуется невероятной популярностью. После того как Туманный Альбион чуть ли не в каждом россиянине начал видеть сотрудника ГРУ, этот прием взяли на вооружение многие европейские государства.

На сей раз неладное заподозрила Чехия. Делегация РФ, которую возглавил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, поехала в Прагу на двустороннюю встречу, но попасть на территорию иностранного государства удалось не всем. За некое взаимодействие с российскими спецслужбами оно отказалось пускать в страну нашего дипломата, указывает причину портал Info.cz.

Ему ничего не оставалось делать, как вернуться на родину. Встречающая сторона сослалась на "соображения безопасности", рассказали в посольстве РФ, отметив, что уже сделали представление замминистра иностранных дел Чехии.

"В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа",

– цитирует сообщение посольства РФ в Праге РИА "Новости".

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится завтра, 6 марта, уточняет телеканал "360".